Gazzetta su Ancelotti: un altro stop e la trasferta di Liverpool potrebbero avere conseguenze drastiche

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milan-Napoli: "Sono fin qui le due grandi deluse. Ancelotti non riesce a dare un’identità alla squadra e non è (soltanto) questione di infortuni. Il turnover tattico, più che di uomini, sta disorientando. Centrali come Fabian impiegati da esterni, esterni come Lozano accentrati, Insigne che non può pretendere di fare il laterale del 4-4-2 (Ventura in Spagna non ha insegnato niente?). Una squadra che quando si ritrova ha i momenti di furore del passato, vedi il Salisburgo, ma troppa imprecisione davanti e troppi dubbi dietro. Eppure ci sarebbero due titolari per ruolo nel 4-3-3: Mertens/Callejon, Milik/Llorente, Insigne/Lozano. Uno altro stop, con lo «score» di un successo nelle ultime 6, e l’imminente trasferta a Liverpool, potrebbero avere conseguenze drastiche. Ritiro imposto, sciopero e frecciate via stampa non sono casuali"