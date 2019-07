Gazzetta su Ancelotti: "Ha convinto De Laurentiis a fare uno sforzo per Manolas, con Koulibaly coppia di giganti"

Alberto Cerruti, editorialista della Gazzetta dello Sport, commenta così sul quotidiano il mercato delle big italiane a partire dal Napoli. Vi proponiamo uno stralcio:

“Prima Godin, poi Manolas e presto De Ligt. Tre grandi difensori per tre grandi squadre: Inter, Napoli e Juventus, in ordine di arrivo. Non può essere una coincidenza se per Conte, Ancelotti e Sarri i rinforzi per il reparto arretrato hanno preceduto quelli per l’attacco.

Proprio perché non gli è bastato segnare quattro gol più della Juve, arrivando senza affanni secondo, Ancelotti, ricordando di avere vinto l’ultima Champions del Milan con Nesta e Maldini, ha convinto De Laurentiis a fare uno sforzo per acquistare Manolas che formerà con Koulibaly una coppia di giganti al centro della difesa, magari da scudetto come dice Bruscolotti, capitano del Napoli di Maradona”