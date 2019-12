Gazzetta su Ancelotti: il leader calmo resta tale, nemmeno la possibilità di chiudere anzitempo l’esperienza napoletana gli fa perdere equilibrio

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Carlo Ancelotti dopo l'ennesima partita senza vittoria. La prestazione del Napoli a Udine è stata disastrosa e confusionaria.

"Nulla è cambiato. Il futuro napoletano di Carlo Ancelotti resta appeso a quel sottile filo che lo terrà in piedi fino a martedì sera, giorno della gara con il Genk che dovrà certificare il passaggio del suo Napoli agli ottavi di Champions. Il pari di Udine aggiunge poco o niente alla mediocrità espressa nell’ultimo mese e tiene ancora aperta la crisi. E così la squadra resta in ritiro: i giocatori avranno un permesso per andare a casa stasera, poi di nuovo a Castel Volturno lunedì. Il leader calmo resta tale. Nemmeno la possibilità di chiudere anzitempo l’esperienza napoletana gli fa perdere quell’equilibrio non facile da tenere in situazioni del genere. Riesce persino a sorridere, Carletto, quando gli viene chiesto se Gattuso l’ha chiamato per informarlo sull’approccio avuto con De Laurentiis"