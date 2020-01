Gazzetta su Allan: "Il Napoli lo ritiene un perno per il futuro o solo il capo ammutinamento dal quale doversi separare comunque?"

Notizie calcio Napoli - Ora il Napoli ha ristrutturato il suo centrocampo e in prospettiva qualcuno può diventare di troppo. Con Demme e Lobotka gli attuali titolari potrebbero giocarsi un unico posto nell’undici di partenza, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Al momento Allan, per rendimento, è avvantaggiato su Fabian Ruiz e Zielinski. L’impressione è che se in estate arriverà un’offerta importante, intorno ai 70 milioni, il Napoli possa cedere lo spagnolo. Nelle strategie per il futuro c’è da capire quali saranno i contratti che la società intenderà prolungare e blindare. A cominciare da Zielinski, in scadenza nel 2021 e di Allan (contratto fino al 2023). Per il brasiliano bisognerà esser chiari: lo si ritiene un perno per il futuro o solo il capo ammutinamento dal quale doversi separare comunque a fine di questa assurda stagione?"