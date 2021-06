Gazzetta su ADL: da tempo gli frullava in mente di autoprodursi le magliette, così il Napoli avrà più introiti

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "L’idea gli frullava in mente da un po’ di tempo. Perché De Laurentiis per sua indole è un imprenditore sempre alla ricerca di percorsi nuovi, per nulla scontati. E così ora il presidente del Napoli sta portando avanti il progetto di marketing e merchandising che lo porterà ad auto produrre le maglie da gioco della sua squadra. l presidente non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto con lo sponsor tecnico Kappa e probabilmente non ha nemmeno cercato soluzioni classiche alternative, convinto che il club abbia la forza di autoprodurre il materiale (con la collaborazione di una ditta tessile) sui disegni già commissionati ad Armani, la distribuzione sarà affidata a Valentina De Laurentiis, figlia del patron. Questo significa che il club riserverà per sé marketing e merchandising, evitando troppi passaggi e garantendosi – almeno nelle aspettative – maggiori introiti"