Gazzetta - Striscione Spalletti dimostra spaccatura interna tra ultrà: la Digos sta indagando

Calcio Napoli - "Spaccature interne alla stessa tifoseria ultrà e su tutto sta indagando la Digos". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sullo striscione contro Spalletti esposto fuori al Maradona. Molti gruppi organizzati hanno preso le distanze da questo spiacevole episodio.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Perché una cosa è la delusione, legittima, per il sogno infranto per lo scudetto nello scorso mese di aprile. Un’altra è la ricerca ossessionata di capri espiatori, la contestazione volgare e (a parole, finora) violenta. Un clima intimidatorio in cui l’ultimo avvenimento riguarda due striscioni contro Spalletti e il presidente De Laurentiis, il primo apparso nella notte di mercoledì a Fuorigrotta nei pressi dello stadio, il secondo nella serata di ieri a Castel Volturno. Brutti nei contenuti, nella sostanza. Non che quegli striscioni possano essere rappresentativi della città, tutt’altro. Piuttosto dimostrano anche le spaccature interne alla stessa tifoseria ultrà e su tutto sta indagando la Digos".