Gazzetta - Stipendi e scritture private Juve: ecco quando arriveranno i deferimenti

La Gazzetta dello Sport scrive sui deferimenti in arrivo per la Juventus per quanto riguarda la questione relativa agli stipendi ed alle scritture private:

"Uno, quello sulle manovre stipendi e le scritture private non depositate, è anche il primo fascicolo aperto dal capo della Procura federale Giuseppe Chiné una volta acquisiti gli atti di Torino, il 24 novembre. Gli accordi presentati dal club bianconero in un modo e portati avanti in un altro, ma soprattutto le carte non depositate sono tema di sicuro interesse per la giustizia sportiva, come dimostra anche l’apertura di un fascicolo sui procuratori-agenti protagonisti delle trattative. Eventuali deferimenti dovrebbero arrivare a fine gennaio, ma potrebbe esserci una proroga della fase istruttoria".



