Gazzetta - Spinazzola-Napoli: gli azzurri potrebbero inserire una clausola per tutelarsi in caso di lungo stop

Leonardo Spinazzola è un vecchio pallino di Antonio Conte che lo avrebbe già voluto a sua disposizione quando era sulla panchina dell'Inter. Il Napoli ci starebbe pensando seriamente a Spinazzola. Manna sta studiando con molta attenzione pro e contro di questa operazione a parametro zero per un calciatore Over 30.

Calciomercato Napoli, clausola Spinazzola

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport a breve ci sarà un nuovo incontro tra Giovanni Manna e l'entourage di Spinazzola per capire la fattibilità economica dell'operazione. Il Napoli - sottolinea il quotidiano - potrebbe inserire una clausola contrattuale che possa tutelare il club qualora il calciatore subisse un altro lungo infortunio. Spinazzola infatti è un calciatore che ha sempre dovuto fare i conti con problemi fisici piuttosto importanti.