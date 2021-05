Gazzetta - Spalletti è il prescelto di De Laurentiis: arriverà anche senza Champions per tre motivi

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un Luciano Spalletti ormai in pole per guidare il Napoli la prossima stagione. La qualificazione o meno alla Champions non dovrebbe essere un problema.

SPALLETTI-NAPOLI: LE ULTIME

La rosea scrive: "Il profilo del tecnico toscano pare quello più convincente, per l’esperienza che ha e, soprattutto, perché anche lui è un cultore del 4-2-3-1, il modulo attuale, sul quale è stato costruito l’organico. È improbabile che il club si privi dei suoi attaccanti, così come anche sul mercato si sta muovendo per mantenere la difesa a quattro. Insomma, Spalletti ha fatto colpo su De Laurentiis, con le sue idee di gioco e la sua capacità nel gestire i giovani. I due sono in contatto e stanno valutando le modalità per accordarsi. Ogni decisione, tuttavia, verrà presa soltanto a campionato concluso. L’ingaggio di Spalletti, in ogni modo, dovrebbe prescindere dal futuro europeo del Napoli: all’ex tecnico dell’Inter verrà affidato anche il progetto senza la Champions League"