Gazzetta - Spalletti e ADL continuano a darsi stilettate ma poi alle cene terapeutiche sorrisi e pacche sulle spalle

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla conferenza stampa di Luciano Spalletti che ieri non ha risparmiato bordate alla stampa dando vita ad un confronto molto diretto con i presenti a Castel Volturno.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Tutta una questione di parole. E di personalità forti. Aurelio De Laurentiis da un lato e Luciano Spalletti dall’altro continuano a darsi stilettate. Ma poi alle cene “terapeutiche” tutti sorrisi e pacche sulle spalle. E allora si fa fatica a capire perché non si possa dare all’esterno una immagine diversa, che possa servire alla piazza per avere riferimenti più precisi su un futuro del Napoli che resta tutto da scrivere e non solo per la diatriba a distanza fra presidente e allenatore".