Gazzetta - Spalletti deve gestire bene euforia post-Ajax: lo scorso anno si giocò lo Scudetto con le piccole

Calcio Napoli - "Spalletti deve gestire l'euforia del 6-1 di Amsterdam" scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come la trasferta di Cremona possa rappresentare una trappola in questo senso per gli azzurri.

Cremonese-Napoli, le ultime

Ecco cosa scrive Gazzetta: