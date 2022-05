Gazzetta - Sondaggio Bayern per Zielinski: ADL apre alla cessione extra clausola rescissoria

Calciomercato Napoli - Sondaggio del Bayern Monaco per Zielinski. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che evidenzia come il centrocampista polacco del Napoli non sia più incedibile per De Laurentiis. Sul suo cartellino c'è clausola da 100 milioni, ma il Napoli è pronto a trattare per molto meno.

