Gazzetta - Serie A, si va verso la ripresa degli allenamenti dal 4 aprile: ADL e Lotito volevano mandare subito le squadre in campo

Ultimissime Napoli - Le squadre potranno allenarsi dal 4 aprile. Manca solo l'ufficialità, ma è questa la decisione da parte della maggioranza dei club di serie A. Come si legge nell'edizione odierna di Gazzetta non sono mancate le tensioni tra i presidenti: "Ancora prima della ripresa del campionato, sono gli allenamenti a essere motivo di scontro: Lotito, presidente della Lazio, è il capitano della squadra favorevole alla ripartenza; dall’altra parte la Federazione dei medici sportivi ha ricevuto il sostegno dell’a.d. nerazzurro Marotta. Per Lotito esistono le condizioni di sicurezza per tornare a scaldare i muscoli, e con lui gioca anche il Napoli: l’idea era quella di darsi appuntamento al centro sportivo già nei prossimi giorni. Per sabato era fissato anche il ritrovo del Cagliari, per lunedì 23 quello di Lazio, Napoli e Milan. Dopo due ore di riunione, e di liti, è emersa una linea che l’assemblea dei club di venerdì trasformerà in disposizione ufficiale, votata dalla maggioranza: tutti in campo solo dal 4 aprile. Data che permetterebbe alle squadre oggi in isolamento di aggiungersi alle altre".