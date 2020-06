Gazzetta - Serie A, bocciato l'algoritmo: in caso di stop, vittoria del titolo e discesa in B solo se già aritmetiche

Notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la proposta algoritmo è stata bocciata dalla Lega di serie A: "Niente algoritmo federale, bocciato dalle società: in caso di definitivo stop del campionato la classifica verrà composta aggiungendo alla quota già conquistata sul campo, la media punti moltiplicata per le giornate che mancano alla conclusione del torneo. Media punti che sarà differenziata tra quella casalinga e in trasferta. Operazione semplice che porterà a definire la graduatoria finale, ma che non potrà assegnare scudetto e retrocessioni, a meno che nel frattempo non siano stati matematicamente decisi. Durante il suo intervento in assemblea Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha ribadito la propria intenzione: o il titolo viene conquistato in campo o non dovrà essere assegnato"