Gazzetta - Senza Champions a rischio Inzaghi e l'intero progetto sportivo Inter: la situazione

Senza la qualificazione alla prossima Champions League l'Inter rischia davvero grosso. La situazione dei conti del club non è certamente delle migliori. Chiudere il campionato fuori dalle prime quattro posizioni sarebbe un dramma sportivo ed anche economico per i nerazzurri come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola.

Sulla graticola c'è Simone Inzaghi. Senza la qualificazione alla Champions League verrebbe mandato a casa a fine stagione, ma i guai più seri sembrerebbero davvero altri. Se l'Inter dovesse chiudere al quinto posto, scrive Gazzetta, tramonterebbe l'intero progetto sportivo nerazzurro. Ci sarebbe una vera e propria rivoluzione anche per dare ossigeno ai conti del club.



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli