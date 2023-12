Gazzetta - Scongiurato intervento per Olivera ma il rientro sarà un po' più lungo: la situazione

Napoli Calcio - Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la situazione Matias Olivera andrà monitorata con grande attenzione. Il terzino sinistro, infortunatosi durante la gara contro l'Atalanta, non dovrà essere operato ma il suo rientro sarà decisamente più lungo. Per Gazzetta infatti, Olivera dovrebbe tornare a disposizione verso la fine di gennaio e l'inizio del mese di febbraio. Per quanto rigarda invece Mario Rui, il rientro dovrebbe avvenire a metà mese.