Gazzetta - Sarri-Lazio, la firma è imminente: Lotito ha aumentato l'ingaggio

SERIE A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa tra Sarri e la Lazio: "La firma di Sarri potrebbe addirittura essere una questione di ore, al massimo di un paio di giorni. La Lazio, pur restando ferma ai 3 milioni netti come parte fissa dell’ingaggio, si è spinta un po’ più in là con i bonus (all’inizio quantificabili in 500 mila euro), in modo da avvicinarsi ai 4 milioni (tutto compreso) chiesti da Sarri. E anche sul piano tecnico il colloquio Tare-Sarri ha fatto registrare un’intesa quasi piena. Sarri ha spiegato quali sono i giocatori che possono far parte del progetto e le pedine che mancano e che vanno cercate sul mercato. Intesa quasi totale".