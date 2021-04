Gazzetta - Sarri disegna la sua Roma: c'è Meret tra gli obiettivi

SERIE A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport disegna già la Roma di Sarri. Il primo rebus da risolvere è tra i pali: "La Roma ha tre portieri a libro paga: Lopez, Olsen e Fuzato. Se potesse, la dirigenza cederebbe subito i primi due, però non è semplice, visto i costi dei cartellini da ammortizzare. Qualora ci si riuscisse, i tre obiettivi privilegiati sono Musso (Udinese), Meret (Napoli) e Gollini (Atalanta). Un passo indietro, invece, c’è Silvestri (Verona), ma non bisognerebbe sorprendersi se, non potendo esporsi troppo economicamente, con un buon finale di stagione restasse Lopez per poi investire in altri reparti".