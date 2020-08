Gazzetta: sarà un Napoli offensivo! In difesa la coppia Manolas-Rrahmani avrà modo di essere meglio collaudata

Ultime notizie Napoli - Ventuno gol segnati, divisi tra Castel di Sangro (10) e L’Aquila (11). Diverte, il Napoli, nel primo test amichevole come racconta la Gazzetta dello Sport:

"È un Napoli che conferma le anticipazioni tattiche anche se l’allenatore ha optato per il 4-3-3 nella prima gara, contro il Castel di Sangro, e per il 4-2-3-1 in quella contro L’Aquila. C’è poco di sperimentale, comunque, o da scoprire. La squadra ha già una sua fisionomia, dal punto di vista tattico e delle scelte. Sarà un Napoli offensivo, che punterà sulla qualità e sulla velocità dei suoi attaccanti, mentre in difesa la coppia centrale Manolas-Rrahmani avrà modo di essere meglio collaudata con l’inizio del campionato"