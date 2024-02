Gazzetta - Sarà un Milan inedito contro il Napoli: novità in mediana

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport sarà un Milan per certi versi inedito quello che affronterà il Napoli domenica sera:

"Sarà un Milan mai visto. E non solo perché la sfida con il Napoli sarà la prima senza Reijnders in campionato (per mettere fuori gioco l’olandese, 23 su 23 da titolare, è servita una squalifica), ma anche e soprattutto perché inedita sarà la coppia che presidierà la terra di mezzo rossonera: per Yacine Adli e Ismael Bennacer sarà la prima volta in coppia dall’inizio. I 28 minuti giocati insieme a Frosinone si sono aggiunti agli altri 38 condivisi tra il 2022 e il 2023: se non è un inedito assoluto, poco ci manca".