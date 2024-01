Gazzetta - Samardzic-Napoli: si chiude entro questo weekend

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea quanto Lazar Samardzic voglia trasferirsi al Napoli:

"Samardzic spinge per misurarsi in un contesto più blasonato, che gli permetta di mettersi in mostra nelle coppe europee, di cui il Napoli è abituale frequentatore. Con ogni probabilità dunque, entro la fine di questa settimana, l’operazione sarà ultimata. Di conseguenza Samardzic potrebbe essere a disposizione di Mazzarri già per la sfida con la Salernitana del 14 gennaio e anche per la successiva Supercoppa Italiana".