Gazzetta - Rottura tra Inzaghi e Lotito: Gattuso in pole per andare alla Lazio

Napoli - Secondo l'edizione odierna di Gazzetta, il primo nome per la panchina della Lazio sarebbe quello di Rino Gattuso: "È il motivo per cui da giorni il nome di Rino Gattuso torna di moda a Formello e dintorni. C’era già stato un contatto prima che Ringhio andasse al Napoli e la stima appare reciproca. Con un divorzio ormai ineluttabile sotto il Vesuvio, insomma, la virata laziale va tenuta in debito conto. In alternativa Igli Tare ha sempre mantenuto ottimi rapporti con Ivan Juric, un altro martello che ha tanti estimatori in casa biancoceleste. Anche il croato è a caccia di nuove esperienze dopo le due importanti stagioni in riva all’Adige"