Serie A - Ci sono diverse perplessità in casa Roma sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Jordan Veretout, attualmente in scadenza nel 2024. La trattativa è aperta, ma la sua richiesta da 3,5 milioni a stagione contro i 2,7 che percepisce attualmente, non è in linea con le idee del club, che nicchia e non affonda lasciando aperta ogni ipotesi, compresa quella dell'addio estivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.