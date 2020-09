Gazzetta - Roma-Milik, il giocatore ha chiesto una pausa di riflessione per decidere: potrebbe restare anche a scadenza

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milik: "Sullo sfondo però resta un’incognita rilevante, quella rappresentata dall’immediato no di Arkadiusz Milik al trasferimento alla Roma. Sulle spine sono tutti i protagonisti di questa vicenda, in attesa di una risposta. In particolare i vertici bianconeri, da mesi in contatto con il centravanti polacco. Quando Maurizio Sarri era in sella, la candidatura di Milik era forte e (secondo alcuni) il giocatore prende tempo con la Roma proprio perché crede ancora a una chance in bianconero. Tanto è vero che ieri s’era sparsa la voce di una conference call chiarificatrice tra Paratici e l’entourage di Milk. In realtà il giocatore ha chiesto una pausa di riflessione per questa scelta importante per la sua carriera. Gli oltranzisti sostengono che è addirittura disposto ad andare a scadenza, con il rischio concreto di restare fuori rosa al Napoli. Solo proclami? L’attesa non sarà lunga, presto Milik deciderà"