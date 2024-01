Gazzetta rivela: Perez ha spinto per giocare nel Napoli. Non vede l'ora di indossare la maglia azzurra

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia quanto la voglia di Nehuen Perez di venire a Napoli abbia pesato nell'affare tra Udinese e Napoli:

"Se De Laurentiis è stato la mente dell’operazione, il braccio forte è stato proprio Perez, che ha spinto per accelerare la sua cessione al Napoli non appena saputo dell’interesse del club campione d’Italia. Napoli è meta ambita da tantissimi argentini perché il richiamo di Maradona supera ogni possibile ostacolo, e in più Patricio è cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors, il club che per primo ha svelato al mondo le magie dell’ex Dios del calcio. L’effetto Napoli, insomma, è già entrato in profondità nell’animo guerriero di Perez che adesso conta i minuti che lo separano dalla sua nuova avventura italiana".