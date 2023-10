Gazzetta - Risonanza Osimhen poco chiara: non è da escludere una visita accurata a Villa Stuart, lo scenario

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Victor Osimhen subito dopo l'infortunio con la Nigeria non sarebbe molto chiara. per questo motivo, il Napoli ha preferito far rientrare alla base il suo centravanti che oggi farà ulteriori esami.

Infortunio Osimhen, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: