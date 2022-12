Gazzetta - Ripartenza dipende soprattutto dalla solidità difensiva: 4-2-3-1 rimandato, in attesa di Rrahmani

Notizie Napoli calcio. La solidità difensiva è uno degli aspetti principali degli allenamenti di Spalletti. Il tecnico vuole tornare a blindare la difesa in vista della ripresa del campionato.

Difesa Napoli, focus Gazzetta

Ecco il focus de La Gazzetta dello Sport sul lavoro difensivo che aspetta il Napoli:

La ripartenza del Napoli dipende soprattutto dalla solidità della propria difesa. Perché l’attacco ha dimostrato numeri assoluti di eccellenza in campionato come in Champions. Ed ecco allora che bisogna prendere meno gol. I cinque subiti nelle quattro partite ufficiali di novembre hanno mostrato che la squadra, pur senza lasciare punti o risultati decisivi, ha sofferto un po’ l’assenza di Amir Rrahmani. Del resto il kosovaro nelle ultime due stagioni ha raggiunto ottimi livelli di rendimento. Da inizio ottobre è infortunato e probabilmente alla ripresa, il 4 gennaio con l’Inter, ancora non sarà pronto anche se manca veramente poco ormai. Ecco diventa fondamentale il suo apporto, come quello del Kim Minjae della prima parte, un po’ meno la versione in Qatar, visto che al Mondiale il sudcoreano ha sofferto per un problema al polpaccio, che ormai appare superato. Logico poi che la tenuta difensiva riguardi l’assetto di squadra. E, per esempio, il 4-2-3-1 visto sabato scorso in amichevole contro il Villarreal non appare al momento sostenibile. Magari più in là e con tutti gli uomini disponibili e in forma.