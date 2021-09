Gazzetta - Rinnovo Insigne-Napoli, qualcosa si sta muovendo: ci sarebbe stata apertura di ADL con l'agente del capitano

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla questione rinnovo di Insigne.

"Lorenzo Insigne parla da capitano vero qual è, evidenziando uno stato di benessere. Esteriore, certo, ma c’è da supporre che ne giovi anche a livello mentale. Luciano Spalletti ne ascolta le parole, condividendole del tutto, comprese probabilmente quelle sul rinnovo del contratto, che sta segnando il presente dell’attaccante. «Io penso soltanto a giocare e al lavoro quotidiano. Alle altre questioni ci pensa il mio agente», dice Lorenzo senza addentrarsi troppo nella questione. «Ho sempre messo davanti la squadra, mi impegno al massimo e arrivo sempre con il sorriso. Non penso al contratto, c’è tempo per discutere con la società. Ci penserà il mio agente con il club, io ho ancora un anno». Qualcosa si sta muovendo, in ogni modo: ci sarebbe stata un’apertura di Aurelio De Laurentiis con il manager del giocatore. Ma siamo veramente alla fase embrionale, per il momento nessuno si fa illusioni, la situazione contrattuale è ancora in divenire".