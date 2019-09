Gazzetta - Rimbrotto De Laurentiis, probabilmente ce l'aveva con Insigne e Koulibaly! ADL richiama i giocatori a comportamenti più congeniali

Qualche rimbrotto e alcuni chiarimenti. Aurelio De Laurentiis è intervenuto alla riunione dell’Eca, a Ginevra, e a margine ha parlato anche della sconfitta di Torino richiamando i giocatori a un comportamento più congeniale agli interessi della squadra. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il presidente, probabilmente, s’è riferito a Insigne e Koulibaly. L’attaccante aveva accusato un problema muscolare nel corso del riscaldamento pre partita, ma aveva tenuto nascosto la cosa ai sanitari per poter giocare, salvo poi uscire alla fine del primo tempo. Una leggerezza che potrebbe costargli il Liverpool, un danno per se stesso e per il Napoli. Il difensore, invece, non è ancora al meglio della condizione"