Gazzetta - Retroscena Fabian: ADL rifiutò per scelta trattativa rinnovo un anno fa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla trattativa rinnovo per Fabian Ruiz riportando un'indiscrezione proveniente dagli agenti del centrocampista spagnolo che ha contratto in scadenza nel 2023.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Vedremo come si svilupperà questa situazione, anche se gli agenti spagnoli lamentano il fatto che nell’intera scorsa stagione il club azzurro non abbia mai voluto discutere di rinnovo. E qui in effetti sta uno dei problemi che il club di De Laurentiis sta incontrando. Per scelta ha voluto rimandare tutta la questione rinnovi a fine stagione. Strategie. Di fatto da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per David Ospina e Dries Mertens, nessuna trattativa di rinnovo ha raggiunto l’obiettivo finora. Ma chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare qualche sorpresa".