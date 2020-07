Gazzetta - Remy non ha superato le visite mediche, il Benevento si fionda su Gervinho: Vigorito pronto ad aggiudicarselo a suon di milioni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il giallo delle visite mediche di Loïc Remy gela il primo round del Benevento grandi firme. L’attaccante francese, regalo promozione confezionato da Vigorito per Pippo Inzaghi, resterà solo un miraggio di mezza estate. Ieri, infatti, è stata negata a Loïc l’idoneità sportiva per l’Italia, costretto così a dire au revoir ancora prima di cominciare la sua avventura coi campani. Nonostante le foto in città, la cena napoletana di benvenuto e le promesse d’amore alle Streghe dell’ex Chelsea. Ma lo show ideato dal Benevento continua senza sosta, e in prima fila sale la freccia Gervinho, che già a gennaio aveva cercato la fuga da Parma verso la Cina. Altro affare saltato, stavolta oltre il gong e tra le polemiche. Ora l’ex Roma, dopo il gol alla Samp accelera e può diventare giallorosso a suon di milioni".