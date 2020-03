Gazzetta - Real Madrid e Barcellona pronti ad un'asta per Fabian! Il piano di Gattuso e ADL per blindare lo spagnolo: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle voci di mercato riguardo Fabian Ruiz:

Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz tra Barcellona e Real Madrid

"L’attualità del mercato racconta di un’indiscrezione che proviene dalla Spagna, esattamente da Madrid. Il Real sarebbe pronto a investire 70 milioni di euro per il cartellino di Fabian Ruiz. La notizia non coglie impreparato l’ambiente napoletano. Sono mesi che si discute del futuro del centrocampista spagnolo. E ciascuno dice la propria, senza tener conto di quella che è l’intenzione del Napoli. Che lo ritiene incedibile, al momento, perché intorno al suo talento Aurelio De Laurentiis vuole costruire il Napoli del futuro. Un’idea che sta sostenendo, fortemente, anche Rino Gattuso che ne segue l’evoluzione con grande interesse. Intanto, Fabian Ruiz aspetta impaziente la sfida del Camp Nou, contro il Barcellona, in programma tra due mercoledì. Anche i blaugrana sono interessati alle sue qualità e non è escluso che la prossima estate possa essere caratterizzata da una vera e propria asta tra Real Madrid e Barcellona per assicurarsi il giocatore. De Laurentiis permettendo, ovviamente".