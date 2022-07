Gazzetta - Raspadori sorpassa Deulofeu: ecco perché il Napoli lo preferisce allo spagnolo

Sorpasso Raspadori a Deulofeu. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perché l'attaccante del Sassuolo sarebbe il preferito dal Napoli rispetto a quello spagnolo dell'Udinese. De Laurentiis in tal senso sembra già aver deciso: vuole a tutti i costi Raspadori.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Non è corretto parlare di “all in” del club azzurro su Raspadori, ma di sicuro il suo profilo ha in questo momento sopravanzato anche quello di Gerard Deulofeu, che Giuntoli ha nel mirino sin dall’alba del mercato. Questo perché Raspadori è, senza ombra di dubbio, il calciatore più simile a Dries Mertens nel panorama del nostro campionato, oltre che per il fatto di essere più duttile dello spagnolo dell’Udinese.

In pratica, dunque, il Napoli è pronto ad un’offerta importante per Raspadori perché lo ritiene “uno e trino”, capace cioè di agire dietro Osimhen, da attaccante esterno di sinistra e, se necessario, da “falso nueve”