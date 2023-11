Gazzetta - Raspadori in pole se non giocherà Osimhen, ma c'è un'idea affascinante che stuzzica Mazzarri

Napoli Calcio - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport se Walter Mazzarri decidesse di non far partire titolare Osimhen questa sera a Madrid, le alternative al centro dell'attacco sarebbero essenzialmente due:

"Seguendo la logica, toccherebbe a Raspadori ereditare i panni del centravanti titolare in caso di panchina di Osimhen. Eppure, sono in rialzo le quotazioni del Cholito: un’idea affascinante, per tutto ciò che si porta dietro. Per Simeone sarebbe come un derby: lui, figlio del tecnico dell’Atletico, che ha pianto a bordocampo per una finale di Champions persa dal papà proprio contro i Blancos. Sogna un gol al Madrid da sempre, come piccola vendetta personale e come regalo da fare a se stesso: una rete nel tempio del calcio, nonché casa del nemico".