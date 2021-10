Gazzetta - Quella con il Napoli non è la miglior partenza in assoluto di Spalletti: il dato

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcuni dati sulle partenze stagionali di Spalletti con le squadre di club.

"Questa miglior partenza della carriera di Spalletti, non è comunque la sua migliore serie in assoluto. Quella - di 11 vittorie - la stabilì proprio con la Roma fra la fine del 2005 e il febbraio 2006. Un record che fu festeggiato proprio nel derby con tutti sotto la Sud, compreso Totti col gambone per il grave infortunio subito una settimana prima contro l’Empoli. Quello stesso Totti che avrebbe vinto in estate il Mondiale per poi diventare Scarpa d’oro con Spalletti che lo inventò “falso 9'".