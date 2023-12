Gazzetta - Pubblico freddo per Napoli-Braga: il possibile dato spettatori

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che non ci sarà una grande affluenza di pubblico allo stadio Maradona per la gara di martedì contro il Braga per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League:

"Per l’appuntamento di martedì sono parecchi ancora i tagliandi disponibili. Diciamo che al momento sono preventivabili circa quarantamila spettatori nello stadio di Fuorigrotta. E anche questo è un po’ il termometro del momento che sta attraversando l’intero ambiente. Non è solo un discorso di sconfitte, ma come queste sono arrivate. C’è bisogno di vedere in campo una squadra che sia tale per tutti i novanta e passa minuti di gara e non solo per un tempo o a sprazzi".