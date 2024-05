Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport anche con Antonio Conte in panchina sarebbe difficile trattenere Khvicha Kvaratskhelia. Il rinnovo di contratto con gli azzurri non c'è stato ancora ed il Psg - rivela il quotidiano - ha già presentato un'offerta da 80 milioni di euro per il georgiano facendo intendere che potrebbe anche arrivare a 100 milioni.