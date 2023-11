Possibile sorpresa Elmas dal primo minuto contro l'Union Berlino?

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili scelte di Rudi garcia contro l'Union Berlino:

"Oggi sarà il giorno importante per le valutazioni del tecnico francese che potrebbe decidere qualche cambio contro i tedeschi per arrivare al meglio poi anche all’impegno di domenica contro l’Empoli. Detto del probabile rientro di Natan (al posto di Ostigard o Rrahmani?) possibile anche l’utilizzo di Mario Rui sulla fascia e di Elmas che ha dimostrato proprio a Salerno come possa essere efficace in zona gol.

Il nordmacedone si propone per il ruolo di mezzala, ma anche per quello di esterno offensivo, proprio come è successo domenica quando è entrato al posto del georgiano Kvaratskhelia".