Gazzetta - Possibile scelta a sorpresa di De Laurentiis su Barak e Mangala

Calciomercato Napoli - De Laurentiis potrebbe fare una scelta di mercato a sorpresa si legge questa mattna sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis sta trattando in prima persona con l’amico-collega Commisso il prestito di Antonin Barak, che nella Fiorentina non sta avendo grande spazio.

Si tratta e si continuerà a farlo nei prossimi giorni anche in Arabia, con la Fiorentina che a breve raggiungerà Riad. L’altro nome caldo è Mangala del Nottingham Forest, che non ha proprio caratteristiche da vice Anguissa ma che aiuterebbe il reparto a fare uno scatto avanti importante per qualità e fisicità. Uno dovrebbe arrivare, ma non è escluso entrambi"