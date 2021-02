Gazzetta - Polveriera Napoli, gelo ADL-Giuntoli: alcuni giocatori contro Gattuso per due motivi

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive come una vera e propria polveriera la situazione interna del Napoli tra De Laurentiis, Giuntoli, Gattuso e squadra

"Al momento, non c’è più coordinamento tra la proprietà e l’area tecnica, insieme a Gattuso è sotto accusa anche Cristiano Giuntoli per alcune scelte di mercato e per non aver saputo gestire la questione all’interno del gruppo. E poi, ci sono anche quei giocatori che contestano l’allenatore per i suoi metodi e per il fatto che vengono schierati fuori ruolo".