Gazzetta - Polemica Spalletti-Politano: arriva la risposta di Matteo

Calciomercato Napoli - La risposta concreta di Matteo Politano a Spalletti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla prova di Politano ieri contro l'Anaune nel primo test stagionale. Per il quotidiano, l'attaccante ha voluto rispondere a Spalletti dopo alcune punzecchiature delle ultime settimane. Non è un mistero che il ragazzo voglia andare via.

Politano

Politano-Spalletti: la risposta di Matteo

Ecco cosa scrive Gazzetta: