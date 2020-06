Gazzetta - Piace sempre Karbownik del Legia Varsavia: può arrivare per meno di 10 milioni, ecco quando può essere chiusa l'operazione

Ultime calciomercato Napoli. Il ds della SSC Napoli Cristiano Giuntoli continua a scandagliare i vari profili per trovare un terzino sinistro da aggiungere alla rosa azzurra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, resta nel mirino anche Michal Karbownik:

"A Giuntoli piace Michal Karbownik, 19 anni, terzino sinistro del Legia Varsavia. Lo segue, ormai, dallo scorso mese di gennaio e ne ha tenuto caldo l’interesse anche durante il lockdown. Un vero investimento, costerebbe poco meno di 10 milioni. Il suo lavoro sulla fascia mancina è apprezzato, così come i suoi numerosi assist per gli attaccanti. In questa stagione ha messo insieme 32 presenze e 7 assist vincenti. L’operazione potrebbe essere conclusa con l’inizio del mercato, a agosto".