Gazzetta - Perchè Zielinski non è andato alla Lazio e in Arabia: la ricostruzione

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela perchè sono sfumate questa estate le possibilità Lazio e Al Ahli per Zielinski:

"Di tempo però non ne è rimasto ancora molto, prima di esporlo alle tentazioni della concorrenza. Nei mesi scorsi si era fatta avanti la Lazio, che gli avrebbe garantito lo stesso ingaggio da 3,5 milioni per i prossimi tre anni, e poi ci ha provato l’Al Ahli, promettendogliene 15 a stagione. Nel primo caso, il mancato accordo tra club non ha consentito di approfondire; nel secondo invece la volontà del giocatore è stata predominante".