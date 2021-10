Gazzetta - Per quanto interessato al Legia, Spalletti pensa di più alla Roma. Credere che il campionato non influenzi l’andamento delle gare europee è poco credibile

Napoli calcio - L'Europa League è un impiccio per il Napoli? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sì. Per il quotidiano, Spalletti avrebbe la testa già alla sfida di domenica dove gli azzurri affronteranno la Roma. Questa partita influenzerà, per Gazzetta, le scelte di Luciano per la sfida di questa sera contro il Legia.

"Da queste parti non si vorrebbe snobbare niente. L’Europa League, per esempio, resta un traguardo, ma anche un impiccio per chi, in questo momento, sta concentrando le proprie energie su un altro obiettivo. Per quanto interessato alla gara di stasera, contro il Legia Varsavia, Luciano Spalletti terrà conto della trasferta all’Olimpico, dove domenica sera, il suo Napoli andrà a misurarsi contro la Roma. E’ fisiologico che l’allenatore napoletano pensi a questo scontro diretto, che potrebbe staccarlo ancora di qualche punto in testa alla classifica, considerato che Juventus e Inter se la vedranno tra di loro e che il Milan andrà in trasferta, a Bologna, per l’anticipo di sabato sera. Insomma, credere che il campionato non influenzi l’andamento delle gare europee, è poco credibile. Infatti, basta dare uno sguardo alle formazioni per rendersi conto dei ragionamenti fatti dagli allenatori".