Ultime notizie Napoli - La vittoria in Champions ha ridato un po’ di ottimismo in casa Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport.

Sul piano del gioco e del rendimento la squadra di Rudi Garcia lascia a desiderare:

"Osimhen o Kvaratskhelia giocando ed entrando in forma potranno ritrovare senza problemi la via del gol, in chiave difensiva qualche preoccupazione c’è. La squadra ha subito sei gol in cinque partite e soprattutto non ha trovato un assetto che le consente di controllare le situazioni"