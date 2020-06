Gazzetta pazza di Gattuso: ha messo i suoi soldi per i dipendenti cassintegrati del Napoli e sofferto per Francesca. Quando vince uno così sono contenti in tanti al di là del campan

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i complimenti al Gattuso uomo ed allenatore per la vittoria della Coppa Italia: "Gattuso parla commosso nel cerchio dei giocatori e accarezza la sua prima coppa. A Creta e Pisa (ma anche a Napoli) ci ha messo soldi suoi per curare l’emergenza economica. Al Milan ha lasciato milioni sul tavolo, per dignità, dopo aver sfiorato la zona Champions. Quando vince uno così che, tra l’altro, ha fatto coesistere senso del dovere e dolore profondo, sono contenti in tanti, al di là del campanile. A Sarri, invece, la Juve non sembra più quel Palazzo forte che da napoletano aveva assaltato invano"