Gazzetta - Ounas potrebbe essere già convocato per Venezia-Napoli: le ultime

Napoli calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Adam Ounas potrebbe essere convocato per la sfida di domenica a Venezia.

Sulla Gazzetta dello Sport si legge:

"L’atleta ha superato tutti i test post covid cui ci si sottopone per avere l’abilitazione a giocare, dopo essere stato infettato dal virus. Soprattutto quelli cardiologici sui quali naturalmente sono stati rivolti attenzioni particolari, sono risultati tutti negativi. E così il giocatore ha potuto riprendere ad allenarsi con i compagni. Ora c’è da recuperare la condizione, perché fra partenza dell’Africa, covid e riposo successivo, nel mese di gennaio l’esterno offensivo non si è mai allenato a pieno ritmo. Ma parliamo di un brevilineo leggero, più rapido ad entrare in forma rispetto ad atleti più possenti. Magari chissà che già da domenica in Laguna, Ounas non possa tornare protagonista anche in campionato".