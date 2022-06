Gazzetta - Ostigard-Napoli: problemi su formula e modalità di pagamento

Calciomercato Napoli - Resta in stand by l'affare Ostigard. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma come la trattativa tra il Napoli ed il Brighton non sia ancora chiusa. C'è distanza sulla formula dell'affare.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"In tal senso, Ostigard resta in cima alla lista. Anche se bisognerà trovare la formula giusta perché il Napoli ha già messo mano al portafogli (per circa 35 milioni) e quindi adesso non c’è la possibilità di investire ancora, specie per un difensore che andrà ad integrare il pacchetto arretrato come appunto Ostigard. Il Brighton, che lo ha sempre dato in prestito, lo venderebbe per cinque milioni, il club azzurro dal canto suo cercherà di non versare subito questa cifra nelle casse della società inglese ma di posticipare il pagamento alla prossima stagione (magari condizionando il riscatto ad un determinato numero di presenze del norvegese)".