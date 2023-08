Calcio Napoli - La presenza di Victor Osimhen contro il Frosinone, nella prima gara di campionato 2023-24, non dovrebbe essere a rischio si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Nel pomeriggio il nigeriano ovviamente non si allena. In ogni caso non dovrebbe esserci nessun problema in vista della prossima settimana e guardando alla sfida di Frosinone di sabato 19 agosto per la prima di campionato. Nessun problema".