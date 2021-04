Gazzetta - Osimhen in vantaggio su Mertens per domani, Gattuso ha una soluzione in vista della Juventus

Ultime notizie Napoli - Sia Dries Mertens sia Victor Osimhen hanno dimostrato di aver superato la fase critica e di essere pronti a riprendere a segnare con la maglia del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Occorrono, adesso, per rientrare in zona Champions League. Gattuso avrà l’opportunità di poter dosare le forze, di evitare i sovraccarichi di lavoro. Domani pomeriggio, infatti, dal primo minuto giocherà Osimhen, mentre Mertens potrebbe giocare il secondo tempo. Una soluzione che permetterà all’allenatore di poterlo utilizzare dall’inizio nello scontro diretto di mercoledì pomeriggio, all’Allianz Stadium, contro la Juve. Gattuso non dovrebbe prevedere il turnover per Insigne”